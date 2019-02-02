Эксперты Содружества рассмотрят стратегию дальнейшего развития СНГ

Актуализация стратегических положений концепции дальнейшего развития стран Содружества включена в повестку дня экспортного совета, заседание которого намечено на вторую декаду февраля в белорусской столице. Об этом стало известно 2 февраля БЕЛТА в структурах Исполкома СНГ.

Следует напомнить, что Концепция дальнейшего развития СНГ была принята в октябре 2007 года для "повышения практической отдачи от интеграционного сотрудничества". Его основной целью являлось формирование в долгосрочной перспективе "интегрированного экономического и политического объединения заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого его участника".

Дальнейшее развитие СНГ, констатировалось в документе, рассматривается не в качестве одномоментной акции, а как последовательный процесс поиска конструктивных договоренностей и компромиссов, способных "придать Содружеству дополнительный импульс развития". При этом концепцией предусматривалось его эволюционное совершенствование, сохранение многопрофильного характера СНГ, гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия.

Решение о начале работы по актуализации концепции 2007 года было принято на заседании Совета министров иностранных дел в апреле прошлого года в Минске. "При этом кардинально менять документ не планируется, предлагается только его адаптировать к современным реалиям и потребностям взаимодействия", - отметили в Исполкоме СНГ.

Заседание пройдет 12-13 февраля в режиме видеоконференции, уточняет агентство.