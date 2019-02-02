В мире
02.02.2019 15:05
Текст: Юрий Сизов

Эксперты Содружества рассмотрят стратегию дальнейшего развития СНГ

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Актуализация стратегических положений концепции дальнейшего развития стран Содружества включена в повестку дня экспортного совета, заседание которого намечено на вторую декаду февраля в белорусской столице. Об этом стало известно 2 февраля БЕЛТА в структурах Исполкома СНГ.

Следует напомнить, что Концепция дальнейшего развития СНГ была принята в октябре 2007 года для "повышения практической отдачи от интеграционного сотрудничества". Его основной целью являлось формирование в долгосрочной перспективе "интегрированного экономического и политического объединения заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого его участника".

Фото: Юрий Мозолевский
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Дальнейшее развитие СНГ, констатировалось в документе, рассматривается не в качестве одномоментной акции, а как последовательный процесс поиска конструктивных договоренностей и компромиссов, способных "придать Содружеству дополнительный импульс развития". При этом концепцией предусматривалось его эволюционное совершенствование, сохранение многопрофильного характера СНГ, гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия.

Решение о начале работы по актуализации концепции 2007 года было принято на заседании Совета министров иностранных дел в апреле прошлого года в Минске. "При этом кардинально менять документ не планируется, предлагается только его адаптировать к современным реалиям и потребностям взаимодействия", - отметили в Исполкоме СНГ.

Заседание пройдет 12-13 февраля в режиме видеоконференции, уточняет агентство.

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