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Фото: новый неожиданный образ Джонни Деппа

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    02.02.2019, 15:13
Текст:   Олег Усков

В Сети появился кадр из нового фильма с Джонни Деппом - биографической эко-драмы "Минамата" (Minamata), в которой Депп играет главную роль - прославленного американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, "одного из самых значительных в своем поколении".

При этом в Сети легко найти портрет самого Смитта, из которого понятно, что сходство Джонни в образе и оригинала действительно довольно значительное. 

Байопик, который будет решен в монохроме, ставит Эндрю Левитас ("Колыбельная" с Эми Адамс).

В остальных ролях: Билл Найи ("Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца", "Реальная любовь"), Хироюки Санада ("Сумрачный самурай"), Таданобу Асано ("Затоичи", "47 ронинов", "Морской бой"), Дзюн Кунимура ("Убить Билла", "Круто сваренные"), Рё Касэ ("Письма с Иводзимы").

Лента расскажет о реальных событиях 1956 года, когда ртутью была отравлено побережье Японии, что повлекло экологическую катастрофу.

Премьера обещана на 2020 год.

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