Иран заявил о безоговорочной поддержке правительства Мадуро

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о полной поддержке его страной действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Это произошло во время приема верительных грамот от нового посла Боливарианской Республики в Тегеране Карлоса Кордонеса.

"Мы поддерживаем законное правительство господина Мадуро и считаем, что народ Венесуэлы сорвет этот заговор, как и предыдущие, благодаря единству нации и поддержке правительства", - приводит слова Роухани его пресс-служба.

По мнению президента ИРИ, США, провоцируя политический кризис в Венесуэле, стремятся свергнуть законное правительство Мадуро и восстановить свое господство в регионе Латинской Америки.

"Американцы даже не терпят наличие других мировых держав. Мы наблюдаем властное поведение США к России, Китаю и даже Европе", - отметил Роухани.

Глава исполнительной власти Ирана также заявил о готовности Тегерана развивать многостороннее инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество с Венесуэлой.