Киевские власти грозят силой переименовать УПЦ

Украинские власти намерены в принудительном порядке переименовать Украинскую православную церковь (УПЦ) в случае отказа от указания принадлежности к Русской православной церкви в своем названии, заявил директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

По его словам, если религиозные организации не внесут в соответствующий срок изменения, то их уставы утратят силу в части, которая определяет название данных религиозных организаций.

Ранее министерство культуры опубликовало список религиозных организаций, которые подлежат переименованию в соответствии с новым законом "О свободе совести и религиозных организациях".

В основном в реестр попали церкви, в названии которых содержится отсылка к России. Среди них числятся Русская Истинно-Православная церковь, Русская Старообрядческая церковь, Русская Древлеправославная церковь и другие. В общей сложности переименованию подлежат 566 общин, центров, монастырей, братств, миссий, семинарий и других религиозных объектов. В течение четырех месяцев церкви должны сменить название и внести изменения в устав.

Напомним, в конце прошлого года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. Прежде всего, это касается канонической УПЦ. Иерархи заявили, что не собираются менять название, а в действиях властей усмотрели признаки рейдерства.

УПЦ многократно сообщала о притеснениях священнослужителей, а также о захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. Так, в период с 2014 по 2016 год УПЦ потеряла сорок церквей