На южный участок фронта в Донбассе переброшены украинские диверсанты

Украинские власти перебросили очередную группу диверсантов и снайперов на границу соприкосновения в Донбассе. Речь идет о группе в составе шести человек, которые прибыли из Кировограда, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на разведку ДНР.

По словам представителя Народной республики ДНР Даниила Безсонова, они прибыли в зону ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Волновахский район под командованием младшего лейтенанта Копимана. Они прошли подготовку под руководством американских и канадских инструкторов.

Ранее украинские диверсанты совершили четыре неудачных боевых вылазки в районе Авдеевки и на мариупольском направлении.

В воскресенье также стало известно о том, что в ДНР были задержаны три агента Службы безопасности Украины (СБУ). У них изъято 40 килограмм взрывчатки.