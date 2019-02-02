Кипр решает вопрос выдачи РФ бывшего мэра Тулы Алисы Толкачевой

Гражданка России Алиса Толкачева в нашей стране является одновременно фигуранткой шести уголовных дел. Бывшего мэра Тулы задержали по запросу российских властей на Кипре, эту информацию подтвердило наше посольство в этой стране. И сейчас решается вопрос об экстрадиции Толкачевой домой.

Главой Тулы Толкачева была всего один год - с марта 2010 года по март 2011 года. Потом занималась бизнесом.

Осенью 2017 года районный суд Тулы арестовал Толкачеву, которая на тот момент была главой фирмы "РЭМС". Но арест был заочным, так как бизнесвумен уже исчезла. Следствие ее обвинило в "хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

Судя по уголовному делу Толкачевой, ее фирма не перечислила 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации. Потом еще более 22 млн рублей за поставленную электроэнергию.

Всего следствие арестовало у бывшей главы мэрии 35 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 107 млн рублей.