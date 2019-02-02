Собянин: В Москве свыше 13 тысяч предпринимателей в возрасте до 25 лет

В столице насчитывается свыше 13 тысяч предпринимателей в возрасте до 25 лет. Эту цифру мэр Москвы Сергей Собянин назвал на своем персональном сайте, где рассказал:

- 25 января в "Мегаспорте" собрались 10 тысяч молодых людей, которые мечтают не о перспективной должности в большой компании, а о том, чтобы начать свой бизнес. Эти ребята хотят взять ответственность на себя, самостоятельно распоряжаться своей судьбой, временем, талантами, деньгами. Юношеский максимализм? Конечно! Авантюра? Вовсе нет. Молодежный студенческий бизнес в Москве - абсолютно нормальное явление. В городе работают более 13 тысяч индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет.

Он отметил, что еще 51 тысяча молодых людей являются учредителями различных коммерческих компаний. Поддерживая их стремление заняться своим делом, мэр подчеркивает, что город может дать молодым предпринимателям необходимые знания, без понимания которых даже самая лучшая бизнес-идея будет обречена на провал:

- Маркетинг, реклама, законы, регламенты, финансы и налоги - это стандартные вещи, без понимания которых даже самая лучшая бизнес-идея будет обречена на провал. Как правило, технике ведения бизнеса учатся в бизнес-школах и на коммерческих курсах. Но эти учебные заведения больше подходят для взрослых людей. К тому же они очень дороги, а обучение продолжается от нескольких месяцев до нескольких лет.

Правительство Москвы создает такие обучающие программы, которые позволяют получить знания о бизнесе бесплатно и в интенсивном режиме. По мнению мэра, они не заменят полноценное бизнес-образование, но помогут на старте.