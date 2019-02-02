В Москве объекты искусства будут защищать с помощью радиометок

В технополисе "Москва" придумали эффективную систему защиты музейных экспонатов, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Постоянно мониторить предметы искусства позволит метод радиочастотной идентификации. Специальные радиометки дадут возможность работникам музеев и галерей отслеживать местоположение тех или иных ценностей. Такой способ обеспечит не только защиту постоянных экспозиций, но и позволит узнать, где находится, например, картина, отданная на реставрацию.

Накануне картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернули на выставку в Третьяковскую галерею. Она была похищена в прошлое воскресенье. Вора задержали уже на следующий день. Картина будет экспонироваться в Инженерном корпусе до 17 февраля.