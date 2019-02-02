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02.02.2019 00:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Форвард "Рубина" Азмун перешел в "Зенит"

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" объявил о подписании контракта с нападающим "Рубина" Сердаром Азмуном. Соглашение с иранцем рассчитано на 3,5 года.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Интересно, что о переходе Азмуна "сине-бело-голубые" сообщили почти сразу же после трансфера Вильмара Барриоса из "Бока Хуниорс". Сердар - уже третий новичок лидера чемпионата России после Барриоса и Ярослава Ракицкого.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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По неофициальным данным, за Азмуна "Зенит" заплатил "Рубину" 12 миллионов евро. Уже в ближайшие часы питерцы заявят игрока на Лигу Европы, чтобы он смог помочь своей новой команде в матчах с "Фенербахче" в плей-офф турнира.

Помимо зенитовцев, в приглашении Азмуна был заинтересован "Вулверхэмптон". Но англичане хотели взять футболиста в аренду, а уже летом решить: подписывать с ним контракт или нет. Этот пункт категорическим не устроил "Рубин". Казанцы настаивали на продаже форварда.

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