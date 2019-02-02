В Петербурге иномарка сбила пешехода на тротуаре

В Северной столице произошла авария с участием пешехода. Водитель иномарки сбил женщину, по словам очевидцев, буквально "впечатав" ее в стену близстоящего здания. Инцидент произошел в Петроградском районе Петербурга.

О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы. "На перекрестке Большого проспекта водитель BMW сбил женщину, впечатал в стену", написал автор поста, приложив фотографии. На снимках видно, как на месте происшествия работают медики.

В региональном управлении ГИБДД корреспонденту "РГ" уточнили: авария произошла в 9:35 утра у дома номер 59. "Водитель 1988 года рождения совершил наезд на пешехода-женщину, которая стояла на тротуаре, с последующим наездом на здание", прокомментировал представитель ведомства.

31-летнюю пострадавшую госпитализировали на машине скорой помощи. Она получила травмы средней степени тяжести. Известно, что водитель при этом не пострадал.