В Ростовской области автомобиль протаранил АЗС

В городе Семикаракорске Ростовской области водитель автомобиля Mitsubishi спровоцировал тройную аварию и врезался в здание АЗС. Об этом сообщает ТАСС.
Вначале произошло ДТП с участием автомобиля Opel, затем машина столкнулась с другой иномаркой. После этого Mitsubishi наехал на витрину автозаправочной станции.
Случись столкновение на несколько метров в сторону колонок с топливом, последствия были бы более трагическими. По счастливой случайности, в результате ДТП никто не пострадал.
Сейчас правоохранители допрашивают водителя, допустившего тройное столкновение.