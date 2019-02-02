В Ростовской области автомобиль протаранил АЗС

В городе Семикаракорске Ростовской области водитель автомобиля Mitsubishi спровоцировал тройную аварию и врезался в здание АЗС. Об этом сообщает ТАСС.

Вначале произошло ДТП с участием автомобиля Opel, затем машина столкнулась с другой иномаркой. После этого Mitsubishi наехал на витрину автозаправочной станции.

Случись столкновение на несколько метров в сторону колонок с топливом, последствия были бы более трагическими. По счастливой случайности, в результате ДТП никто не пострадал.

Сейчас правоохранители допрашивают водителя, допустившего тройное столкновение.