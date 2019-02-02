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02.02.2019 13:30
Рубрика: Происшествия

В январе в Подмосковье произошло 19 "пьяных" аварий

Текст: Владимир Баршев

Подмосковная Госавтоинспекции по пятницам, субботам и воскресеньям проводит массовые проверки водителей на трезвость.

По данным ГИБДД, только за первый месяц этого года к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии привлечено 747 водителей. Еще 535 привлечены за отказ от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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По вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, на территории Московской области произошло 19 аварий, в результате которых 2 человека погибли и 25 получили травмы различной степени тяжести.

Напоминаем, что даже при проведении массовых проверок сам порядок не меняется. То есть, если у инспектора есть подозрения, что водитель нетрезв, то в присутствии двух понятых или под видеозапись составляется протокол об отстранении его от управления. Далее также в присутствии двух понятых или под видеозапись проводится освидетельствование на состояние алкогольного опьянения - водителю предлагают дыхнуть в алкотестер. На основании показания прибора составляется акт алкогольного освидетельствования. Не путать с медицинским.

Если показания прибора выше суммарной погрешности прибора, то есть 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, составляется, и водитель с ними не согласен, то его в присутствии двух понятых или под видеозапись направят на медицинское освидетельствование, составив соответствующий документ. Как правило, при проведении сплошных проверок мобильная медицинская лаборатория дежурит рядом.

Нарушение порядка проведения проверки может служить поводом для закрытия административного дела.

Происшествия ЧП ДТП Москва ГИБДД Москвы
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