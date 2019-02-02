В СК продолжаются мероприятия, направленные на рост числа следователей

Для Александра Бастрыкина следователь - самая главная фигура в ведомстве. Именно поэтому там проводят кадровые перестановки, сокращая должности региональных начальников за счет увеличения числа следователей и криминалистов. Примерно с таким разъяснением выступил сегодня СК, после того, как его обвинили в том, что в некоторых регионах ведомство начало избавляться от своих не рядовых сотрудников.

В Следственном комитете России продолжаются организационно-штатные мероприятия, направленные на увеличение количества следователей и криминалистов, заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, все, что выложено в интернете, не соответствует действительности. А в Сети утверждается, что сокращенные в регионах ставки превратятся в хорошие должности во вновь созданных академиях СК.

Представитель СКР уточнила - штатные мероприятия проводятся по решению Александра Бастрыкина "в рамках оптимизации кадрового состава ведомства в целях увеличения в штате СК должностей следователей и криминалистов".

Для этого уже реорганизован ряд подразделений центрального аппарата ведомства. Аналогичная работа в настоящее время проводится и в региональных управлениях СК России, объяснила Петренко.