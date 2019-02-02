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02.02.2019 10:05
Рубрика: Спорт

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Текст: Данила Жиляев

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Фото: AP Photo/Kathleen Malone-Van Dyke Фото: AP Photo/Kathleen Malone-Van Dyke
Фото: AP Photo/Kathleen Malone-Van Dyke

Минувшей ночью "Тампа" на выезде одержала тяжелую победу над "Айлендерс" - основное время и овертайм закончились без заброшенных шайб, и все решило удачное исполнение гостями серии буллитов. Автором победного гола оказался Виктор Хедман, но главным героем встречи стал, конечно, Василевский.

В этой игре у него была масса возможностей продемонстрировать свои лучшие качества, и Андрей блестяще справился со всеми атаками на свои ворота, отразив 36 бросков. Особый же восторг у фанатов - не только "Тампы", но и "Айлендерс" - вызвал сейв Василевского во втором периоде, когда ему пришлось сесть на шпагат, чтобы спасти ворота. Кроме того, и в серии буллитов он не позволил соперникам реализовать ни одной попытки.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Евгений Малкин: Я хочу играть, как прежде

"Василевский сыграл потрясающе, он был просто скалой", - заявил главный тренер "Тампы" Джон Купер.

Из других матчей регулярного чемпионата стоит отметить победу "Вашингтона" над "Калгари" 4:3 - действующие обладатели Кубка Стэнли прервали серию из семи поражений подряд. В отсутствие капитана команды Александра Овечкина, пропускавшего матч из-за дисквалификации, связанной с отказов участвовать в Матче звезд, бремя лидера взял на себя другой россиянин - Евгений Кузнецов. Именно его шайба оказалась победной. Кроме того, на его счету результативная передача.

"Вероятно, в любой другой ситуации я бы сделал пас, - прокомментировал Кузнецов свой гол. - Но в этот раз я не был уверен в передаче, так как шайба не очень хорошо легла на клюшку. Для паса позиция была не лучшей, потому решил бросить сам".

Пропустил игру "регулярки" и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. Он не вышел на лед из-за повреждения, которое он получил в прошлой игре в ходе драки с капитаном "Тампы" Стивеном Стэмкосом. Впрочем, отсутствие Евгения не помешало "пингвинам" победить "Оттаву" 5:3.

"Мы считаем, что Малкину нужна пара дней, чтобы восстановиться, - отметил главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан. - На выходных он не сыграет, и это обидно, ведь он великолепно провел матч с "Тампой". Надеюсь, что он выбыл из строя на короткий срок".

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