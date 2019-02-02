"Зенит" победил "Эльче" в товарищеском матче

Петербургский "Зенит" одержал победу в товарищеском матче над испанским "Эльче". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "сине-бело-голубых".

В последние несколько дней состав российской команды пополнился рядом игроков - в "Зенит" пришли Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун. А сегодня клуб огласил заявку на плей-офф Лиги Европы, куда все они вошли. Однако в контрольном матче новички на поле не появились.

Более того, скамейка запасных на игру с "Эльче" у "Зенита" была короткой, и главный тренер петербуржцев Сергей Семак произвел лишь одну замену - во втором тайме Роберта Мака сменил Илья Воробьев. А всего минуту спустя 19-летний нападающий забил мяч, который оказался победным.

Он завершил комбинацию, которая началась эффектным забросом в штрафную в исполнении еще одного молодого игрока, 20-летнего полузащитника Леона Мусаева. На передачу откликнулся Антон Заболотный: его удар в касание вратарь Хосе Хуан парировал, но на добивании Воробьев действовал безупречно. А уже в добавленное время Мусаев забил сам, установив окончательный счет.

Следующий контрольный матч "Зенит" проведет 4 февраля. Соперником "сине-бело-голубых" станет "Дюделанж" из Люксембурга.