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03.02.2019,  
13:00
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Фото: новейшая САО 2С42 "Лотос" получила "щит" от высокоточного оружия

В АО "ЦНИИТОЧМАШ" завершается сборка и отладка опытного образца авиадесантного 120-мм самоходно-артиллерийского орудия 2С42 "Лотос". Информация об этом обнародована на сайте акционерного общества.

Здесь же размещены новые фотографии новейшей самоходки, на которых можно разглядеть некоторые интересные детали. Так, видно, что на САО установлен комплекс оптико-электронного противодействия, служащий для защиты от высокоточного оружия.

Фото: ТАСС
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По всей видимости, в нем применены разработанные также в АО "ЦНИИТОЧМАШ" специальные аэрозолеобразующие боеприпасы АОБ-5, способные создать непроницаемую для прицелов и средств поражения завесу.

Возможно, некоторых удивят не совсем обычные гусеничные ленты "Лотоса". Дело в том, что бронемашина, как и большинство техники для воздушно-десантных войск, имеет регулируемую гидропневматическую подвеску, и фотографии сделаны в тот момент, когда корпус машины был специально прижат к земле.

Вес 2С42 - 18 тонн. Из своего 120-мм орудия она способна поражать цели, расположенные на удалении в 13 км.

Скорострельность может доходить до 8 выстрелов в одну минуту. Машина может разгоняться по шоссе до 70 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 4 человека.

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