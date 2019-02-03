Фото: новейшая САО 2С42 "Лотос" получила "щит" от высокоточного оружия

Новое фото САО "Лотос". Можно заметить спецбоеприпасы оптико-электронного противодействия АОБ-5. Фото: https://t.co/EUmsQGJ6X5 pic.twitter.com/G05WmgGRtE— Komandante (@KomandanteS17) 3 февраля 2019 г.
Здесь же размещены новые фотографии новейшей самоходки, на которых можно разглядеть некоторые интересные детали. Так, видно, что на САО установлен комплекс оптико-электронного противодействия, служащий для защиты от высокоточного оружия.
По всей видимости, в нем применены разработанные также в АО "ЦНИИТОЧМАШ" специальные аэрозолеобразующие боеприпасы АОБ-5, способные создать непроницаемую для прицелов и средств поражения завесу.
Возможно, некоторых удивят не совсем обычные гусеничные ленты "Лотоса". Дело в том, что бронемашина, как и большинство техники для воздушно-десантных войск, имеет регулируемую гидропневматическую подвеску, и фотографии сделаны в тот момент, когда корпус машины был специально прижат к земле.
Вес 2С42 - 18 тонн. Из своего 120-мм орудия она способна поражать цели, расположенные на удалении в 13 км.
Скорострельность может доходить до 8 выстрелов в одну минуту. Машина может разгоняться по шоссе до 70 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 4 человека.