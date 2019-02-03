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03.02.2019 16:31
Рубрика: Экономика

Командир, не гони

Таксистов стали лишать заказов за превышение скорости
Текст: Татьяна Шадрина
Агрегатор "Яндекс.Такси" стал следить за скоростью движения и режимом труда и отдыха шоферов. Злостных нарушителей, которые проводят в дороге более 12 часов без отдыха, просто отключают от системы заказов. К этому прибавился автоматический мониторинг скорости. Теперь довезти быстро по двойному счетчику у таксистов тоже не получится.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В "Яндекс.Такси" подвели первые итоги первых двух месяцев работы новой технологии - автоматического мониторинга скорости такси во время их работы по заказам сервиса. Так, 92,4 процента водителей, допускавших систематические нарушения скорости, прекратили это делать после двух предупреждений, еще 6,6 процента - после временной блокировки. Один процент нарушителей заблокирован в сервисе навсегда. Водители стали более аккуратны: разрешенная скорость превышается не более чем на 8 километров в час.

Когда водитель выполняет заказ, технология отслеживает с помощью GPS его движение и вычисляет скорость на дороге. Фактическая скорость сверяется с разрешенной на конкретном участке трассы. Информацию о скоростных ограничениях хранит "Яндекс.Навигатор", который используется водителем для построения маршрутов.

Фото: iStock
На что чаще всего жалуются пассажиры такси

Если реальная скорость регулярно превышает разрешенную на 20 км/ч и более, система предупреждает об этом через водительское приложение. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ к заказам - сначала временно, а в случае повтора нарушений - постоянно.

Технология используется по всей России с 1 декабря. Перед массовым внедрением "Яндекс.Такси" провел тестирование в нескольких десятках городов с разным населением, структурой дорог и магистралей, с разной популярностью такси. При тестировании специалисты убедились, что алгоритм учитывает помехи с GPS-сигналом, включая неожиданные и значительные изменения геокоординат, и умеет отсекать аномалии.

В планах самого крупного агрегатора по заказу такси в России - внедрить в использование технологию автоматического определения уровня усталости водителя, а также алгоритмы, позволяющие определять склонность водителя к аварийной или некомфортной для пассажиров манере вождения - например, к резкому торможению или набору скорости, резким поворотам и перестроениям. Осталось решить проблему безопасности водителей и пассажиров внутри салона.

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