Названы самые романтичные города мира

Самым романтичным городом в мире назвали Нью-Йорк. На втором месте - Лондон. Замыкает тройку Лос-Анджелес, передает портал для путешественников Travel and Leisure.

В десятку также вошли Париж, Чикаго, Берлин, Сан-Франциско, Майами, Сидней и Мельбурн.

Сообщается, что к таким выводам авторы рейтинга пришли, проанализировав количество хэштэгов, обозначающих предложение руки и сердца: #engaged, #heproposed и #isaidyes и другие.

Учитывались данные за последние шесть месяцев, а также реальное количество бракосочетаний в разных городах мира. Кроме того, исследователи изучили данные о качестве жизни и степени сексуальной активности горожан. В итоге был проведен анализ привычек и интересов более 450 тысяч человек в возрасте от 18 до 70 лет.