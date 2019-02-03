Новый список мер по трансформации делового климата опубликуют в феврале

Министерство экономического развития РФ заканчивает формирование второго пакета мер по трансформации делового климата (ТДК). В феврале он будет опубликован, сообщила "Российской газете" директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова.

Сейчас список мер по ТДК включает 12 направлений. Это таможенное и налоговое администрирование, корпоративное управление, регистрация прав собственности, подключение к сетям, градостроительство, регистрация юридических лиц, контрольно-надзорная деятельность, экспорт, человеческий капитал, малое и среднее предпринимательство.

"Направления ТДК весьма условны. Они были введены для того, чтобы систематизировать инициативы, которые поступили от бизнеса. Эти предложения в основном касаются устранения существующих барьеров или устаревших требований. Сейчас в министерство начали поступать предложения о защите прав собственности, в том числе интеллектуальной, о реформировании сфер сельского хозяйства и туризма. Они лягут в основу нового списка направлений по ТДК, который министерство обнародует в феврале", - заявила Арсланова.

Ранее замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин сообщил "РГ", что каждые полгода список входящих в план по ТДК направлений будет пересматриваться и корректироваться с учетом пожеланий предпринимателей. "Мы допускаем, что у бизнеса могут появляться новые сложности, перед ним могут возникать новые барьеры. Поэтому мы уже приступили к подготовке второй дорожной карты", - рассказал Живулин.

По словам Милены Арслановой, в основу предложений по защите прав собственности лег доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Одно из главных его предложений состоит в том, чтобы создать реестр уголовных дел, возбужденных по "предпринимательским" статьям Уголовного кодекса.

"Мы выступаем за то, чтобы исключить уголовное и административное давление на предпринимателей с целью отнять или разорить их бизнес. Если будет создан реестр, мы поймем, где и какие уголовные дела возбуждаются. Сейчас этот процесс совершенно не прозрачен. По статистике прокуратуры, по "предпринимательским" статьям возбуждается больше 230 тысяч уголовных дел в год, и цифра находится примерно на этом уровне уже много лет подряд. 85 процентов из них до суда не доходит. Больше миллиона дел приостановлены, но закрывать их правоохранительные органы не спешат", - прокомментировал "РГ" Борис Титов.