Прорывные технологии не втянут нас в гонку вооружений

Те комплексы вооружений, которые вызвали весьма болезненную реакцию на Западе, назвал наш Верховный главнокомандующий. Характер реакции объясняется тем, что в НАТО никак не ожидали, что российская оборонка способна на такой прорыв.

Наибольший ажиотаж в зарубежных СМИ вызвал гиперзвуковой комплекс "Авангард". Озвучены мнения неких экспертов о том, что это якобы чистой воды блеф. Таких гиперзвуковых ракет не может быть просто потому, что их нет в армии США, даже в опытном варианте.

На самом деле боевые блоки комплекса "Авангард", летающие с гиперзвуковой скоростью, - не блеф, а реализация на новом технологическом уровне еще советской разработки "Спираль". Напомним, в 1970-х годах в СССР создали космический истребитель под таким именем. Название было выбрано за характерный спуск истребителя на землю, который осуществлялся по баллистической спирали. И скорость при этом была гиперзвуковой. Испытания уникального по всем параметрам летательного аппарата прошли успешно. На вооружение его не приняли - наступало время разрядки.

Истребитель "Спираль" был создан для уничтожения любых космических объектов, летающих на околоземной орбите. А в США намного позже смогли создать лишь красочный кинофильм "Звездные войны".

Так что "Авангард" реально существует. А если потребуется, то Россия сможет возобновить и производство космических истребителей для расчистки околоземного пространства от всех потенциально опасных для нашей страны объектов. Будем надеяться, до этого не дойдет.

"Кинжал" - это реально существующий ракетный комплекс. Создавался он, как говорят люди осведомленные, под личным контролем президента страны. За основу была взята сухопутная ракета комплекса "Искандер". В итоге получился высокоточный авиационный ракетный комплекс, способный поражать все наземные и подземные объекты потенциального агрессора, а вдобавок и авианосцы. По словам экспертов, ракета "Кинжала", снаряженного обычной - не ядерной - боеголовкой, попадает точно в корпус авианосца, даже идущего с большой скоростью, и разваливает его на части. Напомним, и эти ракеты тоже летят к цели с гиперзвуковой скоростью.

Так что по гиперзвуковому оружию Россия опередила весь мир, и это сомнению не подлежит.

Самый загадочный объект - подводный необитаемый аппарат с ядерной энергетикой, название которому выбрал народ, "Посейдон". Многие решили, что это торпеда огромного калибра, оснащенная чуть ли не стомегатонным ядерным зарядом, которую подгонят к берегам США и взорвут. Действительно, такую идею когда-то предлагал академик-ядерщик Сахаров.

Между тем у "Посейдона" совсем другие задачи. Естественно, они не озвучены, можно лишь предполагать. АНПА - автономные необитаемые подводные аппараты - создавались в СССР для прокладки трасс для атомных субмарин-ракетоносцев. Сегодня все эти маршруты Пентагону хорошо известны. "Посейдоны", скорее всего, смогут выбрать новые подводные трассы с учетом многочисленных датчиков подводного движения, которые Пентагон разместил по всему Мировому океану.

Основное преимущество "Посейдона" - безграничная дальность плавания и неограниченная глубина погружения. В России испытаны на прочность корпуса подводных аппаратов, способные погружаться на глубину 14 километров. Для справки: глубина Марианской впадины около 11 километров.

Впрочем, нельзя исключать, что один из "Посейдонов" со стомегатонной ядерной боеголовкой ляжет у побережья США, став оружием судного дня, и нападение на Россию превратится в самоубийственную авантюру.

Лазерный комплекс ПВО-ПРО под именем "Пересвет" - тоже одна из тайн оборонки. И это хорошо. На что способен этот комплекс, не знает никто. Давным-давно в нашей стране были созданы лазеры, способные уничтожать даже космические объекты. В эпоху разрядки их уничтожили. Возможно, "Пересвет" - реинкарнация того лазерного оружия. Пусть это будет тайной.

Американцы выходят из Договора по РСМД, заявив, что начнут создавать наземные комплексы с дальностью пуска ракет более чем в 500 км. Наши "Калибры" морского базирования летают на дальность в несколько тысяч километров и поражают цели очень точно. Приземлить их большого труда не составит. Ракеты "Калибр" на колесном шасси могут стать в строй Российской армии очень скоро.

Более того: ни в одной армии стран НАТО нет сухопутных мобильных стратегических ракет типа "Тополя" и тем более "Ярса". Дальность полета их ракет - более десяти тысяч километров. Нет никаких технических проблем снизить дальность полета до 2500 км, увеличив многократно количество боевых частей ракеты. Так что не стоит Вашингтону будить лихо, пока оно тихо.