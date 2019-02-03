Минпросвещения обсудит с регионами безопасность детей на дорогах

По поручению министра просвещения Ольги Васильевой в ведомстве пройдет селекторное совещание с регионами, где обсудят безопасность детей на дорогах.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе министерства, цель совещания - "повышение бдительности региональных властей за организацией безопасности перевозок детей, детализация всех предписанных мер".

- К вопросу будет подключена межведомственная рабочая группа, курирующая федеральную целевую программу повышения безопасности дорожного движения, - также отметили в ведомстве.

Напомним, 3 февраля в Калужской области произошла страшная авария, в которую попал автобус с детским танцевальным коллективом. Перевозка детей не была организована по правилам: автобус не сопровождали автомобили ГИБДД. В результате ДТП, по предварительным данным, погибли 4 человека, в том числе один ребенок.