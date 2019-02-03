Пьяный житель Брянской области открыл стрельбу по домам

В брянском поселке Белые Берега задержан 51-летний местный житель, устроивший стрельбу на улице, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы вечером 2 февраля. По рассказам очевидцев, пьяный мужчина сделал несколько выстрелов по жилым домам и скрылся.

Экипаж вневедомственной охраны по горячим следам задержал местного жителя, похожего на данное свидетелями описание. У него дома правоохранители нашли два незарегистрированных охотничьих ружья и патроны различного калибра.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.