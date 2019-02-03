В Москве бармен убил последнего посетителя паба

В одном из пабов Москвы совершено убийство: бармен до смерти избил подгулявшего посетителя.

Драка произошла утром после первого вечера работы Harat’s pub на улице Земляной вал. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, уже задержан 26-летний бармен заведения. Судя по кадрам с камер, которые обнародовал один из популярных интернет-пабликов, конфликт между сотрудником и 28-летним посетителем произошел, когда в пабе кроме них никого не осталось. Бармен сильно избил гостя, а потом применил удушающий прием.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство". Подозреваемого доставили на допрос в следственный отдел. Скоро суд изберет ему меру пресечения.