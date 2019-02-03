Новости

В Москве бармен убил последнего посетителя паба 00:29
СМИ: Дональд Трамп "прожигал" деньги во время кампании 2016 года 00:20
Видео: В Бразилии разбросали лепестки роз над местом прорыва дамбы 02.02.2019
Венесуэльские военные назвали предателем генерала ВВС 02.02.2019
Мадуро анонсировал крупнейшие в истории страны военные учения 02.02.2019
В ООН объяснили, почему пишут "на Украине" с предлогом "на" 02.02.2019
Власти Зауралья объяснили ситуацию с больницей, где провалился пол 02.02.2019
Госдеп прокомментировал решение России приостановить участие в ДРСМД 02.02.2019
Вышел трейлер сериала Бена Аффлека и Мэтта Дэймона "Город на холме" 02.02.2019
Сборная России в 12-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом 02.02.2019
Внук Аллы Пугачевой "по-братски" попросил у поклонников денег 02.02.2019
Суд впервые арестовал мужчину за экстремизм по новой статье КоАП 02.02.2019
Renault Duster или Chevrolet Niva: что купить за 800 тысяч рублей 02.02.2019
В Петербурге проверят сообщение об избиении первоклассницы учителем 02.02.2019
Ксения Собчак ответила на вопрос о разводе с Максимом Виторганом 02.02.2019
Автодилеры рассказали, насколько вырастут цены на автомобили в 2019 году 02.02.2019
Видео: Комфортно ли ехать в машине без подвески 02.02.2019
В Париже полиция применила слезоточивый газ против манифестантов 02.02.2019
На Южном Урале один человек пострадал при взрыве газа 02.02.2019
Иран заявил о безоговорочной поддержке правительства Мадуро 02.02.2019
Появилось фото завода в США по производству запрещенных ракет 02.02.2019
Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной миграции в ЕС 02.02.2019
На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым 02.02.2019
СМИ: Виктор Ан будет тренировать китайских юниоров 02.02.2019
Кто стал союзником Прометея накануне II Европейских игр 02.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
03.02.2019 00:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве бармен убил последнего посетителя паба

Текст: Сергей Бабкин

В одном из пабов Москвы совершено убийство: бармен до смерти избил подгулявшего посетителя.

Драка произошла утром после первого вечера работы Harat’s pub на улице Земляной вал. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, уже задержан 26-летний бармен заведения. Судя по кадрам с камер, которые обнародовал один из популярных интернет-пабликов, конфликт между сотрудником и 28-летним посетителем произошел, когда в пабе кроме них никого не осталось. Бармен сильно избил гостя, а потом применил удушающий прием.

В Москве арестован подозреваемый в похищении мужчины после перестрелки

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство". Подозреваемого доставили на допрос в следственный отдел. Скоро суд изберет ему меру пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США давно хотели вернуть в арсеналы запрещенные ракеты
Кремль ответил на слова Трампа про новый ДРСМД
Киевские власти грозят силой переименовать УПЦ
Задержанную в США российскую актрису выпустили из тюрьмы
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации