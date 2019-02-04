БЖД закупит две тысячи грузовых вагонов и три дизель-поезда

По-прежнему востребовано давнее желание путейцев "летать по земле поездами". Вот и белорусская железная дорога в 2019 году направит на инвестиционную деятельность более 20 млрд российских рублей. Появятся на стальных магистралях 10-миллионной страны более двух тысяч новых грузовых вагонов, три дизель-поезда и 30 пассажирских вагонов. Эту информацию БЕЛТА предоставили 4 февраля в БЖД по итогам заседания технико-экономического совета, в котором принял участие и министр транспорта и коммуникаций РБ Алексей Авраменко.

В планах БЖД, по информации агентства, - продолжить работы по электрификации дороги, внедрению микропроцессорной централизации на Гомельском и Калинковичском железнодорожных узлах, модернизации устройств электрической централизации и автоблокировки на различных участках магистралей. Планируется в наступившем году и открытие здания Центра управления перевозками.

Среди ключевых задач, которые обозначил начальник БЖД Владимир Морозов, - формирование программы развития на очередной пятилетний период. Он призвал сконцентрировать усилия на развитии скоростного межрегионального сообщения бизнес-класса между Минском и областными центрами, создании дополнительных условий для лиц с ограниченными возможностями, систем информационного обеспечения.

Кроме того, намечено развитие сотрудничества с коллегами из стран СНГ и Балтии, Евросоюза. Речь идет о новых маршрутных направлениях пассажирских поездов и предоставлении высокого уровня услуг с применением гибких тарифных условий.

Главной задачей железнодорожного транспорта, по мнению министра транспорта и коммуникаций, остается обеспечение всех секторов экономики подвижным составом и удовлетворение потребностей грузоотправителей и грузополучателей в перевозке. При этом руководитель ведомства подчеркнул, что сегодня одной из главных задач коллектива отрасли является "продолжение работ по развитию цифровых технологий на железнодорожном транспорте".

