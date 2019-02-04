Для российских военных создадут одежду-хамелеон

Холдинг "Росэлектроника" рассматривает возможность создание линейки одежды из интеллектуального маскировочного покрытия, меняющего цвет и рисунок в зависимости от окружающей среды.

- Технология разработана в НИИ "Техномаш" по заказу Минобороны. Материал-хамелеон будет применяться для маскировки военной техники, - рассказали ТАСС в "Ростехе", подразделением которого является холдинг.

Электроуправляемое покрытие может воспроизводить сложные подвижные изображения, вплоть до колышащейся под ветром листвы. Это позволит боевой технике или бойцам в экипировке "Ратник" сливаться с природным фоном. На форуме "Армия-2018" был представлен шлем экипировки "Ратник" с покрытием-хамелеоном. В "Ростехе" отметили, что новая маскировка не требует больших энергозатрат и вычислительных мощностей. Работа шлема в режиме "живых картин" с изменением окраски не чаще, чем раз в 1,5 секунды потребляет 4-20 Вт на квадратный метр материала.

- Также исследуются возможность применения технологии в гражданской сфере: например, для создания одежды и рекламных носителей. Разрабатываются прототипы изделий, - добавили в "Ростехе".