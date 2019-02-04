Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.02.2019,  
10:56
Текст:  Антон Валагин

Для российских военных создадут одежду-хамелеон

Фото: Юрий Стрелец/ТАСС Фото: Юрий Стрелец/ТАСС
Фото: Юрий Стрелец/ТАСС

Холдинг "Росэлектроника" рассматривает возможность создание линейки одежды из интеллектуального маскировочного покрытия, меняющего цвет и рисунок в зависимости от окружающей среды.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Фото: новейшее САО 2С42 "Лотос" получило "щит" от высокоточного оружия

- Технология разработана в НИИ "Техномаш" по заказу Минобороны. Материал-хамелеон будет применяться для маскировки военной техники, - рассказали ТАСС в "Ростехе", подразделением которого является холдинг.

Электроуправляемое покрытие может воспроизводить сложные подвижные изображения, вплоть до колышащейся под ветром листвы. Это позволит боевой технике или бойцам в экипировке "Ратник" сливаться с природным фоном. На форуме "Армия-2018" был представлен шлем экипировки "Ратник" с покрытием-хамелеоном. В "Ростехе" отметили, что новая маскировка не требует больших энергозатрат и вычислительных мощностей. Работа шлема в режиме "живых картин" с изменением окраски не чаще, чем раз в 1,5 секунды потребляет 4-20 Вт на квадратный метр материала.

- Также исследуются возможность применения технологии в гражданской сфере: например, для создания одежды и рекламных носителей. Разрабатываются прототипы изделий, - добавили в "Ростехе".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Sebastian Apel/U.S. Department of Defense/AP
США давно хотели вернуть в арсеналы запрещенные ракеты 02.02.2019
"Авангард" на гиперзвуке - не блеф, а переработка истребителя "Спираль" 02.02.2019
Заявка на шестое поколение: новое фото приоткрыло секреты "Охотника" 01.02.2019
Ратник
Фото: U.S. military
Появилось фото завода в США по производству запрещенных ракет 02.02.2019
Войска на западе России одели в керамическую броню 15.01.2019
Экипировка солдата будущего "Ратник" появится в гражданском варианте 10.10.2018
экипировки
Фото: ТАСС
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО 02.02.2019
"Ростех" ответил на обвинения в плагиате боевой экипировки 15.02.2018
Определен окончательный облик экипировки "Ратник-3" 28.01.2018