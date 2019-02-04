"Искандер-М" вооружат новыми типами ракет

Российский ракетный комплекс "Искандер-М" получит на вооружение новые типы ракет.

Об этом говорится в статье председателя научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны полковника Романа Спирина, опубликованной в сборнике, посвященном ракетно-техническому и артиллерийско-техническому обеспечению российских Вооруженных сил.

- Ведущиеся и планируемые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы направлены как на модернизицию комплекса в целом, так и на создание для него новых типов ракет, - пишет Спирин.

Также сообщается, что в ближайшее время планируется разработать единые противотанковые ракетные комплексы на основе носимого и многоцелевого самоходного. Эти комплексы должны действовать по принципу "выстрелил - забыл". Кроме того, они позволят запускать ракеты из небольших неподготовленных помещений и сооружений.