Наступающий 5 февраля Китайский Новый год не первый раз становится поводом к выпуску небольших коллекций и новых изделий. В ювелирной линии Dior по этому случаю два пополнения: в коллекциях La Rose des Vents, "Роза ветров", и Dior Grand Bal. В первой это браслет с двумя медальонами знакового для китайской традиции ярко-красного цвета, один из которых украшен характерной для коллекции "счастливой звездой" Диора. Обнаружив однажды на уличной мостовой небольшую блестящую звезду, вероятно отвалившуюся чьей-то от кареты, веривший в знаки судьбы Диор сделал ее одним из символов своего Дома.

Браслет, коллекция La Rose des Vents. Фото: Dior Что касается новинки из коллекции Dior Grand Bal - это ювелирные часы, выполненные в огненных красно-золотых тонах. Помимо колористической отсылки к Новому году по восточному календарю, эта модель отдает должное легендарной коллекции Диора "Весна-лето 1949", в частности, знаменитому бальному платью, расшитому тысячью цветочными лепестками.

Часы, коллекция Dior Grand Bal. Фото: Dior