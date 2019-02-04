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04.02.2019 / 13:52
Коллекция
Восток - дело тонкое: ювелирные украшения Dior к Китайскому Новому году
Фото: Dior
Фото: Dior

Наступающий 5 февраля Китайский Новый год не первый раз становится поводом к выпуску небольших коллекций и новых изделий. В ювелирной линии Dior по этому случаю два пополнения: в коллекциях La Rose des Vents, "Роза ветров", и Dior Grand Bal. В первой это браслет с двумя медальонами знакового для китайской традиции ярко-красного цвета, один из которых украшен характерной для коллекции "счастливой звездой" Диора. Обнаружив однажды на уличной мостовой небольшую блестящую звезду, вероятно отвалившуюся чьей-то от кареты, веривший в знаки судьбы Диор сделал ее одним из символов своего Дома.

Браслет, коллекция La Rose des Vents. Фото: Dior

Что касается новинки из коллекции Dior Grand Bal - это ювелирные часы, выполненные в огненных красно-золотых тонах. Помимо колористической отсылки к Новому году по восточному календарю, эта модель отдает должное легендарной коллекции Диора "Весна-лето 1949", в частности, знаменитому бальному платью, расшитому тысячью цветочными лепестками.
 

Часы, коллекция Dior Grand Bal. Фото: Dior
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