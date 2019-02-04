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04.02.2019 19:54
Рубрика: Спорт

Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию

Текст: Артур Нанян
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию по поводу катаракты. Об этом она сообщила "Р-Спорт".

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Она отметила, что уже вернулась домой и чувствует себя хорошо.

"Зрение пока не полностью восстановилось. Мне заменили хрусталик. По мнению врача, все прошло хорошо. Поэтому я дома", - сказала Татьяна Анатольевна.

Тарасова добавила, что такая же операция планируется и на втором глазу. Возможно, она пройдет послезавтра. Но, по словам тренера, окончательное решение медики примут завтра на консультации. Восстановление, скорее всего, должно занять около месяца.

Напоследок Тарасова отметила, что собирается уже в ближайшее время вернуться к работе.

"Планирую поездку на чемпионат мира в Японию", - подытожила она.

Спорт Фигурное катание
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