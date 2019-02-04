Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию по поводу катаракты. Об этом она сообщила "Р-Спорт".

Она отметила, что уже вернулась домой и чувствует себя хорошо.

"Зрение пока не полностью восстановилось. Мне заменили хрусталик. По мнению врача, все прошло хорошо. Поэтому я дома", - сказала Татьяна Анатольевна.

Тарасова добавила, что такая же операция планируется и на втором глазу. Возможно, она пройдет послезавтра. Но, по словам тренера, окончательное решение медики примут завтра на консультации. Восстановление, скорее всего, должно занять около месяца.

Напоследок Тарасова отметила, что собирается уже в ближайшее время вернуться к работе.

"Планирую поездку на чемпионат мира в Японию", - подытожила она.