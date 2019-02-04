Лукашенко: Володина знают как сторонника белорусско-российской интеграции

Уверенность в том, что под руководством Вячеслава Володина Государственная Дума Российской Федерации и Парламентское собрание Союза Беларуси и России приложат все усилия "для приумножения традиций межпарламентского взаимодействия на благо двух братских народов" выразил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси поздравил председателя Нижней палаты парламента России с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"В Беларуси Вас знают как видного политического деятеля и сторонника белорусско-российской интеграции", - подчеркнул глава государства, пожелав Вячеславу Володину крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации планов.