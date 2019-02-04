Минск: 90 исполнителей претендуют на выход в финал нацотбора "Евровидения-2019"

Вокальный марафон для почти ста финалистов белорусского отбора песенного конкурса "Евровидение-2019" стартовал 4 февраля в студии "600 метров" национальной телерадиокомпании. В списке претендентов, сообщает БЕЛТА, есть как новички, так и участники отборов прошлых лет: ЗЕНА, Анжелика Пушнова, Michael Soul, Наталья Кудрина, Диана Громова, группы Aura, Napoli, "PROвокация".

Кстати, впервые в истории проекта анкеты кандидатов принимались исключительно в электронном виде. На сайте компании было зарегистрировано 113 заявок из 16 стран: Беларуси, Великобритании, Италии, Испании, Израиля, Казахстана, Канады, Латвии, Нигерии, Польши, Португалии, России, Румынии, США, Украины и Швеции.

Это рекордное количество претендентов за последние семь лет, констатируют организаторы прослушивания. Правда, "некоторые заявки не соответствовали условиям положения о национальном отборе, а некоторые конкурсанты по ряду причин не смогли приехать на прослушивание", - сообщила представитель медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

До конца дня фокус-группа подведет итоги отборочного тура. Простым большинством голосов будут определены финалисты. А финал проекта состоится не позднее 8 марта в прямом телевизионном эфире. Победитель определится путем суммирования баллов, выставленных членами профессионального жюри каждому участнику. Голосование жюри будет проводиться публично. Финалист, набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем национального отборочного тура и становится официальным представителем РБ для участия в международном конкурсе.

Как уже сообщал "СОЮЗ", конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет в мае в Тель-Авиве. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал - 18 мая.