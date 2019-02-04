Начались работы над многоразовым космическим беспилотником

Опубликовано изображение перспективного российского многоразового беспилотного воздушно-космического летательного аппарата. Подчеркивается, что он будет гиперзвуковым, но не военным, а сугубо мирным.

Разрабатывает его общество с ограниченной ответственностью, как говорится, резидент известного научного центра в Сколково. Сообщается, что "Роскосмос" выдал этому ООО бессрочную лицензию "для создания коммерческого многоцелевого летательного аппарата". Разрабатывается аппарат на основе, как утверждается, уникальных технических решений и исключительно отечественных.

Судя по тому, что уже озвучено, аппарат может получиться действительно интересным и, вполне возможно, востребованным. В космос он будет выводиться по той схеме, которую когда-то предполагалось использовать в грандиозном советском проекте МАКС - многоцелевой авиационно-космической системе.

В космос беспилотник будет уходить в стратосфере с самолета М-55 "Геофизика", достигать высоты 160 км и затем возвращаться на землю

В прошлом веке самолет-гигант Ан-225 должен был поднимать на околокосмическую высоту ракетоплан - уменьшенный вариант уже созданного "Бурана". Космический самолет, выполнив свои задачи, мог опускаться на землю и садиться на шасси. А потом опять отправляться на работу в космос. Не сложилось, проект закрыли в 1991 году.

Нынешний аппарат скромнее и по размерам, и по возможностям. В космос он будет уходить с высотного самолета М-55 "Геофизика". На аппарате установят отечественные ракетные двигатели, которые позволят беспилотнику достигать высоту в 160 км, а также выводить другие космические аппараты меньшего размера на высоту до 500 км. Беспилотник рассчитывается не менее чем на 50 полетов. Предполагается, что двигатель возьмут от разгонного блока "Бриз-М" - 14Д30. Уже в 2023 году планируется провести пять летных испытательных полетов. Приземляться аппарат будет при помощи парашютов.

Перспективный космический многоразовый аппарат, как рассчитывают его разработчики, может использоваться в качестве базового при отработке новых космических систем, в первую очередь тех, что летают с гиперзвуковой скоростью. Также он будет способен выводить на околоземные орбиты небольшие аппараты научного назначения.

За рубежом тоже работают в этом направлении. Наиболее продвинулись в США. Там уже практически создан многоразовый воздушно-космический аппарат Х-37, способный при возвращении из космоса садиться по-самолетному. К настоящему времени проведено четыре летных испытания Х-37, правда, пока без выхода его в космос.

Американцы также предполагают использовать свой аппарат в первую очередь для отработки перспективных космических технологий, которые будут реализовываться в других проектах. В отличие от российского аналога, создание Х-37 финансирует Пентагон.

У нас же пока заявлены исключительно мирные цели. Впрочем, не исключено, что наши военные тоже заинтересуются проектом многоразового беспилотника. Но пока, стоит повторить, это сугубо мирный проект.