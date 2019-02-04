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04.02.2019 20:15
Рубрика: Власть

Ракета с мягкой посадкой

Начались работы над многоразовым космическим беспилотником
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Опубликовано изображение перспективного российского многоразового беспилотного воздушно-космического летательного аппарата. Подчеркивается, что он будет гиперзвуковым, но не военным, а сугубо мирным.
Фото: Предоставлено компанией "ИСОН" Фото: Предоставлено компанией "ИСОН"
Фото: Предоставлено компанией "ИСОН"

Разрабатывает его общество с ограниченной ответственностью, как говорится, резидент известного научного центра в Сколково. Сообщается, что "Роскосмос" выдал этому ООО бессрочную лицензию "для создания коммерческого многоцелевого летательного аппарата". Разрабатывается аппарат на основе, как утверждается, уникальных технических решений и исключительно отечественных.

Судя по тому, что уже озвучено, аппарат может получиться действительно интересным и, вполне возможно, востребованным. В космос он будет выводиться по той схеме, которую когда-то предполагалось использовать в грандиозном советском проекте МАКС - многоцелевой авиационно-космической системе.

В космос беспилотник будет уходить в стратосфере с самолета М-55 "Геофизика", достигать высоты 160 км и затем возвращаться на землю

В прошлом веке самолет-гигант Ан-225 должен был поднимать на околокосмическую высоту ракетоплан - уменьшенный вариант уже созданного "Бурана". Космический самолет, выполнив свои задачи, мог опускаться на землю и садиться на шасси. А потом опять отправляться на работу в космос. Не сложилось, проект закрыли в 1991 году.

Нынешний аппарат скромнее и по размерам, и по возможностям. В космос он будет уходить с высотного самолета М-55 "Геофизика". На аппарате установят отечественные ракетные двигатели, которые позволят беспилотнику достигать высоту в 160 км, а также выводить другие космические аппараты меньшего размера на высоту до 500 км. Беспилотник рассчитывается не менее чем на 50 полетов. Предполагается, что двигатель возьмут от разгонного блока "Бриз-М" - 14Д30. Уже в 2023 году планируется провести пять летных испытательных полетов. Приземляться аппарат будет при помощи парашютов.

Фото: YouTube
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Перспективный космический многоразовый аппарат, как рассчитывают его разработчики, может использоваться в качестве базового при отработке новых космических систем, в первую очередь тех, что летают с гиперзвуковой скоростью. Также он будет способен выводить на околоземные орбиты небольшие аппараты научного назначения.

За рубежом тоже работают в этом направлении. Наиболее продвинулись в США. Там уже практически создан многоразовый воздушно-космический аппарат Х-37, способный при возвращении из космоса садиться по-самолетному. К настоящему времени проведено четыре летных испытания Х-37, правда, пока без выхода его в космос.

Американцы также предполагают использовать свой аппарат в первую очередь для отработки перспективных космических технологий, которые будут реализовываться в других проектах. В отличие от российского аналога, создание Х-37 финансирует Пентагон.

У нас же пока заявлены исключительно мирные цели. Впрочем, не исключено, что наши военные тоже заинтересуются проектом многоразового беспилотника. Но пока, стоит повторить, это сугубо мирный проект.

Власть Безопасность Армия Правительство "Роскосмос"
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