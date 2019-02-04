Постановление администрации Приморского края от 4 февраля 2019 года № 51-па "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам"

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", Законом Приморского края от 8 апреля 2011 года № 750-КЗ "О здравоохранении в Приморском крае", на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края постановляет:

1. Установить расходное обязательство Приморского края по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

3. Департаменту здравоохранения Приморского края представлять в Министерство здравоохранения Российской Федерации ежеквартальный отчет об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края - Глава Администрации Приморского края О.Н.Кожемяко

Утвержден постановлением Администрации Приморского края от 04 февраля 2019 года № 51-па

Порядок



предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

1.Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии из федерального бюджета, единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в размере 1 (один) миллион рублей для врачей и 500 (пятьсот) тысяч рублей для фельдшеров (далее - единовременная компенсационная выплата).

2.Единовременная компенсационная выплата предоставляется в целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи, стимулирования медицинских работников (врачей, фельдшеров) к переезду на новое место работы в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения, и их структурных подразделениях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек Приморского края (далее - медицинская организация), однократно за весь период трудовой деятельности.

3.Департамент здравоохранения Приморского края (далее - департамент здравоохранения) является уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам на основании договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, заключенного между медицинским работником и департаментом здравоохранения по форме, утверждаемой департаментом здравоохранения (далее - Договор).

4. Единовременная компенсационная выплата предоставляется медицинским работникам, являющимся гражданами Российской Федерации, не достигшим 50-летнего возраста на момент заключения Договора, имеющим профессиональное образование и действующий сертификат специалиста медицинского работника или свидетельство об аккредитации специалиста, не имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом обучении на территории Приморского края.

5. Условием предоставления медицинским работникам единовременной компенсационной выплаты является наличие трудового договора с медицинской организацией на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, и выполнение трудовых обязанностей в течение пяти лет со дня заключения Договора, при условии продления Договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме, по должности, включенной в перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (далее − Программный реестр должностей), утверждаемый департаментом здравоохранения.

6. Для заключения Договора медицинский работник в течение шести месяцев после заключения трудового договора с медицинской организацией и окончания испытательного срока, если такой срок установлен медицинскому работнику при приеме на работу, представляет не позднее 25 декабря текущего года в департамент здравоохранения следующие документы (в двух экземплярах):

а) заявление о заключении Договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты (далее - заявление);

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) копию трудового договора, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

г) копию трудовой книжки, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

д) копию документа государственного образца об окончании образовательного учреждения, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

е) копию действующего сертификата специалиста медицинского работника или свидетельства об аккредитации специалиста;

ж) копию СНИЛСа;

з) справку из кредитной организации, содержащую сведения о лицевом счете медицинского работника и платежные реквизиты кредитной организации, в которой открыт лицевой счет, заверенную ее печатью.

Копии документов, указанных в подпунктах "б" - "ж" настоящего пункта, представляются с предъявлением оригиналов документов, которые после сличения с копиями возвращаются медицинскому работнику.

Медицинский работник несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении.

7. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления, а также документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает заявление с прилагаемыми документами и принимает решение (в форме приказа) о предоставлении единовременной компенсационной выплаты или об отказе в ее предоставлении.

При принятии решения об отказе в предоставлении единовременной компенсационной выплаты департамент здравоохранения направляет медицинскому работнику уведомление с указанием оснований отказа.

Медицинский работник вправе повторно обратиться с заявлением после устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в предоставлении единовременной компенсационной выплаты, в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Порядка.

8. Основаниями для отказа медицинскому работнику в предоставлении единовременной компенсационной выплаты являются:

а) несоответствие медицинского работника требованиям и условиям, предусмотренным в пунктах 4, 5 настоящего Порядка;

б) выявление недостоверности, искажений и неточностей в содержании представленных документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

в) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

г) при переезде (прибытии) медицинского работника в текущем финансовом году на работу в тот же сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, где он ранее состоял в трудовых отношениях с медицинским учреждением;

д) выявление факта получения единовременной компенсационной выплаты медицинским работником в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 326-ФЗ).

9. Департамент здравоохранения в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа направляет медицинскому работнику на указанный им почтовый (электронный) адрес уведомление о принятом решении и обеспечивает подписание Договора в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении единовременной компенсационной выплаты.

Работник вправе отказаться от заключения Договора до его подписания, письменно уведомив об этом департамент здравоохранения.

Перечисление медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты производится в течение 30 рабочих дней со дня заключения Договора с департаментом здравоохранения на лицевой счет медицинского работника, открытый в кредитной организации.

10. Договор должен содержать следующие условия, в части обязанностей медицинского работника:

исполнять свои трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заключения Договора с департаментом здравоохранения по основному месту работы на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно трудовому договору, заключенному им с медицинской организацией, при условии продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме;

возвратить в краевой бюджет единовременную компенсационную выплату в части, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора с медицинской организацией до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), а также в случае перевода на другую должность или поступления на обучение по дополнительным профессиональным программам;

возвратить в краевой бюджет единовременную компенсационную выплату в части, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора, в случае увольнения в связи с призывом на военную службу (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия договора на период неисполнения функциональных обязанностей (по выбору медицинского работника);

возвратить в краевой бюджет единовременную компенсационную выплату в случае выявления факта реализации медицинским работником права на получение единовременной компенсационной выплаты в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ, а также представления медицинским работником заведомо ложных сведений.

11. Договор подлежит регистрации в департаменте здравоохранения в журнале регистрации договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам.

12. Департамент здравоохранения имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае выявления факта реализации медицинским работником права на получение единовременной компенсационной выплаты в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ.

13. В случае прекращения трудового договора с медицинским работником до истечения пятилетнего срока с момента заключения Договора медицинская организация уведомляет об этом департамент здравоохранения в течение трех рабочих дней со дня прекращения трудового договора с указанием причины его прекращения.

14. Департамент здравоохранения обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета.

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