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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперт объяснил, из чего складываются цены на аренду жилья

В первом месяце текущего года стоимость аренды двухкомнатных квартир в столице снизилась в среднем на 1,4%. Что касается, однокомнатных апартаментов, цена на них почти не изменилась.

Различная ценовая динамика наблюдается и в разных округах Москвы. Так, в Центральном административном округе наблюдается рост цен на аренду жилья на 21 %, а в Западном административном округе - 5%. На северо-западе и востоке столицы, напротив, цены снизились на 1%.

Фото: Metamorworks/iStock
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По мнению риелтора Андрея Алексеева, именно местоположение является ключевым фактором, из которого складывается цена на аренду жилья. Здесь действует принцип: чем ближе к станции метро, тем дороже.

Немалую роль играет и состояние дома, наличие необходимой инфраструктуры (парковочные места, лифты). Причем, эти факторы, по мнению эксперта, важнее, чем "начинка" самой квартиры. Например, даже если в квартире выполнен дорогой ремонт, наличие, к примеру, магистрали под окнами значительно снизит стоимость апартаментов. Если же в пешей доступности с домом есть фитнес клуб, магазины, детские сады и аптеки - цена на жилье будет сравнительно выше.

Конечно, для каждого отдельного клиента существует ряд условий, исходя из которых они выбирают арендуемую квартиру.

"Некоторым людям, например тем, у кого нет детей, не важно, есть ли под окнами детская площадка. Для других решающим фактором станет аптека в шаговой доступности, - объяснил Андрей Алексеев во время беседы с "Вечерней Москвой". - Такие предпочтения не влияют на цены, однако при выборе жилья могут оказаться решающими".

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