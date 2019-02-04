Для липецких УК примут стандарт работы из-за многотысячных жалоб

В Липецкой области примут стандарт работы управляющих компаний многоквартирных домов. Такое решение приняли в администрации области после того, как число жалоб на работу коммунальных организаций достигло нескольких тысяч.

Последовавшая за этим проверка УК показала, что многие фирмы просто собирают с жильцов деньги, но не имеют ни техники, ни достаточного числа квалифицированных сотрудников. Более того, несчастные жильцы зачастую не могут выйти на контакт ни с кем из управляющих компаний: телефон молчит, дверь в офис закрыта.

Именно поэтому в стандарте для УК пропишут и обязанность общения с жильцами. На совещании в обладминистрации это услышали руководители всех коммунальных компаний.

Общение и взаимодействие с жителями управляемых многоэтажек должно будет стать постоянным. При этом в стандарте также пропишут, через какое время УК будут обязаны отреагировать на ЧП. Более того, обязательным требованием станет разъяснение тарифов на услуги.

- У нас часто бывает, что приходит новая управляющая компания, устанавливает минимальный тариф и все рады: как хорошо, можно не платить, - отметил врио главы региона Игорь Артамонов. - А сейчас мы смотрим - у некоторых УК тариф на вывоз снега 65 копеек. Что можно вывезти на эти деньги?

Если в компании проигнорируют требования властей, нормы действующего законодательства позволят наказать такую фирму.