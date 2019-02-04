Москвичи смогут оплатить коммуналку с помощью QR-кода

Оплачивать коммунальные услуги москвичи смогут по-новому. Теперь на единый платежный документ, который включает счета за горячую и холодную воду, водоотведение, отопление, содержание и ремонт жилья, будут наносить двухмерный штрихкод или QR-код. Отсканировав его с помощью мобильника, ЖКУ можно оплачивать через мобильные приложения банков. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Такой способ оплаты быстрее, ведь горожанам не придется вводить данные вручную. С помощью мобильника достаточно будет отсканировать QR-код, после чего все реквизиты заполнятся автоматически. Останется лишь перепроверить данные и подтвердить операцию.

Помимо этого, оплатить коммуналку можно будет в терминалах с функцией сканирования QR-кода или, как прежде, онлайн на сайте mos.ru. Есть еще возможность оплатить ее в отделениях банков и "Почты России".

Новый проект запущен при участии департамента информационных технологий Москвы.