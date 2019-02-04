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04.02.2019 09:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Туман в Москве продержится до утра вторника

Текст: Надежда Толстоухова

В Москве из-за плюсовой температуры образовался туман, который продержится до утра вторника, передают РИА Новости со ссылкой на центр "Фобос".

Фото: iStock
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"Туман исчезнет только после того, как произойдет понижение температуры и придет другая воздушная масса. Это произойдет не раньше, чем в конце предстоящей ночи, поэтому завтра утром вероятность тумана будет близка к нулю", - рассказали журналистам синоптики центра.

Пока температура будет выше нуля, вероятность тумана равна 90-95 процентам. Сегодня днем будет облачно, местами небольшой дождь, морось.

В столице температура воздуха будет равна +1…+3°, в Подмосковье 0…+3°. Это на 5-6 градусов выше климатической нормы февраля, сообщили в "Фобосе".

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