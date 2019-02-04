В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку

Ивановские полицейские начали проверку происшествия в райцентре Южа, где пострадал ребенок, сообщили в региональном УМВД.

В местном доме культуры выступал цирк-шапито. После представления зрителям предложили сфотографироваться с животными. Двухлетнюю девочку усадили рядом с обезьяной. Во время фотосессии та схватила лапами голову ребенка и несколько раз укусила малышку за лицо.

Об инциденте в полицию сообщила фельдшер местной больницы, куда привезли пострадавшую. У нее диагностированы рваные раны мягких тканей головы, уточнили правоохранители.