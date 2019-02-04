В московском метро мужчина попал под поезд и выжил

Пассажир московского метро упал с платформы под прибывающий поезд и остался жив.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел в 8:39 на "Новокузнецкой". Мужчина упал под состав, который уже подъезжал к станции. Машинист заметил это и экстренно затормозил, но поезд по инерции накрыл пострадавшего. Его спасло то, что он упал в желоб между рельсами.

"Скорая помощь" доставила 31-летнего раненого в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.