Зайцы зачастили во дворы москвичей в поисках еды и тепла

В последнее время москвичи стали замечать у себя во дворах зайцев. Животные, ничего не боясь, выходят к людям и при этом ведут себя так неспешно, что их даже удается сфотографировать.

По словам составителя Красной книги Москвы Бориса Самойлов, это происходит из-за того, что у зайцев притупляется инстинкт самосохранения. Агломерация настолько вписалась в природный ландшафт, что животные перестают бояться. Кстати, помимо зайцев, к жилью могут выходить куницы и лисы, которых тоже много в лесах Московского региона. "В близлежащих к жилью лесах у мелких животных мало природных врагов и всегда можно найти рукотворное укромное местечко, чтобы быстро спрятаться при внезапной опасности. А главное - вблизи жилья нет перебоев с кормом, тогда как в чащах обилие еды зависит от времени года", - рассказал "РГ" лесничий Игорь Родин.

С тем, что звери приходят к людям, чтобы поискать легкой еды и погреться на теплотрассах, согласны и в "Мосприроде". Снега в последние недели в столичном регионе было много, из-за этого искать еду у жилья зайцам гораздо проще.