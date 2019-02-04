Предъявлено обвинение хозяйке саратовского кафе, где взорвался газ

В Саратовской области следствие предъявило обвинение 46-летней хозяйке кафе в поселке Лысые горы, где взорвался газовый баллон.

Как сообщает областное управление СК, женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, 26 января в кафе "Рандеву" отмечал юбилей один из местных жителей. В результате взрыва газового баллона, находившегося в подсобном помещении, пострадали 23 человека. Были госпитализированы 12 пострадавших. Сам юбиляр, мужчина 60 лет, скончался от тяжелых травм.

- Вину обвиняемая признала полностью. Ранее судом по ходатайству следствия она была заключена под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства.