В Саратове все школы закрыли на карантин

В Саратове все школы закрыли на внеочередные каникулы в связи эпидемией ОРВИ и гриппа.

Как сообщает сайт городского комитета образования, такое решение было принято в соответствии с предписанием главного санитарного врача. Школьники не будут заниматься с 5 по 11 февраля.

По данным управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю в Саратове острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более девяти тысяч человек, также зарегистрировано 49 случаев гриппа. Эпидемический порог заболеваемости превышен среди детей от 7 и до 14 лет на 15,2 процента, среди подростков 15 лет и старше на 41,5 процента.