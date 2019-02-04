В Сарове запустят установку на базе ядерного реактора для лечения рака

В 2020 году в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики, расположенном в Сарове Нижегородской области, начнут эксплуатировать пилотную установку на базе растворного ядерного реактора "Аргус-М".

Она будет производить радиоактивный изотоп молибден-99, востребованный, в частности, при лечении и диагностике онкологических заболеваний.

Как сообщает РИА Новости, сейчас идет получение государственной экологической экспертизы на эксплуатацию установки. После оформления документов начнется строительство помещений, где будет находиться оборудование. Весь комплекс по извлечению молибдена-99 должен быть запущен в 2020 году.

Радиоактивные изотопы применяются не только в онкологии, но и в кардиологии и неврологии. Их используют для диагностики и лечения. Широкое применение получил молибден-99, но проблема в том, что период его полураспада - всего 66 часов. Поэтому производство должно находиться рядом с клиниками. Одним из потенциальных потребителей саровского изотопа в Нижнем Новгороде станет строящийся крупный онкоцентр.