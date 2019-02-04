Под Новосибирском пассажирский автобус врезался в КамАЗ

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло крупное ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 1.20 ночи автобус с 52 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, погиб второй водитель автобуса.

Авария произошла на 77 километре автодороги К-19Р, неподалеку от села Владимировка. Междугородний автобус Scania K400 ночным рейсом направлялся из Ленинско-Кузнецкого Кемеровской области в Новосибирск, но в какой-то момент 53-летний водитель въехал в грузовой автомобиль КамАЗ, ехавший впереди.

Причины, по которым произошла авария, предстоит установить специалистам ГИБДД. Известно, что никто из пассажиров не пострадал.