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04.02.2019 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском пассажирский автобус врезался в КамАЗ

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло крупное ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 1.20 ночи автобус с 52 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, погиб второй водитель автобуса.

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Авария произошла на 77 километре автодороги К-19Р, неподалеку от села Владимировка. Междугородний автобус Scania K400 ночным рейсом направлялся из Ленинско-Кузнецкого Кемеровской области в Новосибирск, но в какой-то момент 53-летний водитель въехал в грузовой автомобиль КамАЗ, ехавший впереди.

Причины, по которым произошла авария, предстоит установить специалистам ГИБДД. Известно, что никто из пассажиров не пострадал.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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