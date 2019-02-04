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04.02.2019 12:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сбой на новосибирской ТЭЦ не отразился на теплоснабжении города

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На ТЭЦ-5 Новосибирска произошел "вывод одного из энергоблоков". Эту информацию озвучил мэр города Анатолий Локоть на ежедневном оперативном совещании в правительстве региона. Он предположил, что всему виной сильные морозы.
Фото: Правительство Тверской области
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- Информация поступила в 9.30 (5.30 мск) о выводе одного из энергоблоков ТЭЦ-5. По заверению руководства "Сибирской генерирующей компании" (СГК) ситуация контролируемая, и к вечеру энергоблок будет введен в действие, - приводит слова градоначальника ТАСС.

Мэр заверил, что в связи с выводом энергоблока никаких аварий и отключений в городе нет.

В управлении по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК сообщили, что на одном из котлов станции сейчас идут текущие технические работы.

- Ситуация штатная, все под контролем, резервы мощностей на станции большие. Ни о какой аварии речи нет. Компания, наоборот, в связи с морозами традиционно усилила контроль за энергообъектами, теплосетями. Работают оперативные бригады, которые в течение дня проводят осмотры теплокамер, - прокомментировали в СГК.

Здесь уточнили, что работы, которые ведутся на энергоблоке, не влияют на качество теплоснабжения той части города, которая отапливается от ТЭЦ-5. "Жалоб на отсутствие отопления от жителей Новосибирска не поступало", - сказали в компании.

В Новосибирской области с конца прошлой недели стоят морозы -30-35 градусов, по области - до минус 40. По данным сайта гидрометцентра РФ, такая погода сохранится еще несколько дней, в связи с чем в регионе действует экстренное предупреждение МЧС. В пресс-центре СГК отметили, что в среднем, когда на улице -36 градусов, воду в трубах греют до плюс 130 градусов. Во время сильного понижения температуры оперативные бригады и технические директора дежурят 24 часа в сутки.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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