На ТЭЦ-5 Новосибирска произошел "вывод одного из энергоблоков". Эту информацию озвучил мэр города Анатолий Локоть на ежедневном оперативном совещании в правительстве региона. Он предположил, что всему виной сильные морозы.

- Информация поступила в 9.30 (5.30 мск) о выводе одного из энергоблоков ТЭЦ-5. По заверению руководства "Сибирской генерирующей компании" (СГК) ситуация контролируемая, и к вечеру энергоблок будет введен в действие, - приводит слова градоначальника ТАСС.

Мэр заверил, что в связи с выводом энергоблока никаких аварий и отключений в городе нет.

В управлении по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК сообщили, что на одном из котлов станции сейчас идут текущие технические работы.

- Ситуация штатная, все под контролем, резервы мощностей на станции большие. Ни о какой аварии речи нет. Компания, наоборот, в связи с морозами традиционно усилила контроль за энергообъектами, теплосетями. Работают оперативные бригады, которые в течение дня проводят осмотры теплокамер, - прокомментировали в СГК.

Здесь уточнили, что работы, которые ведутся на энергоблоке, не влияют на качество теплоснабжения той части города, которая отапливается от ТЭЦ-5. "Жалоб на отсутствие отопления от жителей Новосибирска не поступало", - сказали в компании.

В Новосибирской области с конца прошлой недели стоят морозы -30-35 градусов, по области - до минус 40. По данным сайта гидрометцентра РФ, такая погода сохранится еще несколько дней, в связи с чем в регионе действует экстренное предупреждение МЧС. В пресс-центре СГК отметили, что в среднем, когда на улице -36 градусов, воду в трубах греют до плюс 130 градусов. Во время сильного понижения температуры оперативные бригады и технические директора дежурят 24 часа в сутки.