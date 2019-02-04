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04.02.2019 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ессентуках из-за пожара эвакуировали пациентов больницы

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В понедельник в Ессентуках загорелась центральная городская больница. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, возгорание произошло на шестом этаже здания из-за короткого замыкания.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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- В 10.58 поступило сообщение о возгорании больницы в Ессентуках по адресу улица Октябрьская, 464. Пожарно-спасательные подразделения выдвинулись по рангу № 3, - говорится в этом сообщении.

По данным ведомства, сотрудники больницы сами до приезда пожарных провели эвакуацию, выведя пациентов из здания. Возгорание оказалось небольшим, и спасатели быстро справились с огнем: уже в 11.15 огонь был полностью потушен.

По предварительным данным, никто не пострадал, больница возобновила работу в обычном режиме.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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