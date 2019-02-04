Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.02.2019,  
17:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Новую сверхпрочную "прозрачную броню" создали в Санкт-Петербурге

Многослойное пуленепробиваемое стекло создали в петербургском оборонном Научно-производственном объединении. Новый прозрачный полимерный композит уже получил название - "Антивзлом+".

Фото: ТАСС
"Авангард" на гиперзвуке - не блеф, а переработка истребителя "Спираль"

Как рассказал "Интерфаксу" советник генерального директора Юрий Кленов, изделие уже успешно прошло натурные испытания, в том числе на пулестойкость. При проведении натурных испытаний на композит применяли удар подъемным механизмом погрузчика массой пять тонн на скорости 15 километров в час. И "Антивзлом+" сохранил целостность.

Как добавил советник гендиректора, на российском рынке нет аналогов этому материалу и даже подходящей для него классификации. По ГОСТу он должен быть устойчивым к более 70 ударам топором и молотком.

- Формально "Антивзлом+" соответствует этому классу защиты, однако, как показали натурные испытания, такими инструментами нанести ему хотя бы небольшие повреждения невозможно, - отметил Юрий Кленов.

Композитный материал будет востребован как в военной, так и в гражданской сферах. Разработка может применяться в помещениях с повышенными требованиями к безопасности, в составе антивандальных конструкций.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Фото: У США появился розовый ядерный бомбардировщик 12:23
Прорывные технологии не втянут нас в гонку вооружений 03.02.2019
Фото: новейшее САО 2С42 "Лотос" получило "щит" от высокоточного оружия 03.02.2019
испытания
Появилось новое фото ударного "Охотника" 01.02.2019
У новейшего авианосца США нашли критическую проблему 31.01.2019
броня
Бронированный "Чум" покажут на форуме "Армия-2018" 17.08.2018
Видео: Какую пулю может остановить армейский шлем 06.06.2018