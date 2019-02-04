Новую сверхпрочную "прозрачную броню" создали в Санкт-Петербурге

Многослойное пуленепробиваемое стекло создали в петербургском оборонном Научно-производственном объединении. Новый прозрачный полимерный композит уже получил название - "Антивзлом+".

Как рассказал "Интерфаксу" советник генерального директора Юрий Кленов, изделие уже успешно прошло натурные испытания, в том числе на пулестойкость. При проведении натурных испытаний на композит применяли удар подъемным механизмом погрузчика массой пять тонн на скорости 15 километров в час. И "Антивзлом+" сохранил целостность.

Как добавил советник гендиректора, на российском рынке нет аналогов этому материалу и даже подходящей для него классификации. По ГОСТу он должен быть устойчивым к более 70 ударам топором и молотком.

- Формально "Антивзлом+" соответствует этому классу защиты, однако, как показали натурные испытания, такими инструментами нанести ему хотя бы небольшие повреждения невозможно, - отметил Юрий Кленов.

Композитный материал будет востребован как в военной, так и в гражданской сферах. Разработка может применяться в помещениях с повышенными требованиями к безопасности, в составе антивандальных конструкций.