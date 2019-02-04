В Ленобласти мужчина с ножом взял в заложники врачей "скорой"

В Ленинградской области полицейским пришлось вызволять из квартиры сотрудников "скорой", прибывших на вызов. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина угрозами требовал неотложной помощи для своей жены.

- Около часа ночи в поселке Мурино 32-летний гражданин, угрожая ножом, не выпускал из квартиры женщину-фельдшера и медбрата, прибывших для оказания медицинской помощи его 44-летней супруге, - рассказали в главке.

Сотрудникам скорой удалось сообщить о происшедшем в полицию, и злоумышленник был задержан. Как уточнили в полиции, после установления всех обстоятельств ЧП материалы проверки "будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения".

В случае возбуждения уголовного дела виновному может грозить или наказание по статье 127 УК РФ "незаконное лишение свободы", которая предусматривает до пяти лет заключения, или же по статье 206 "взятие заложника" - в этом случае лишение свободы возможно на срок до 15 лет.