В Петербурге педагога отстранили от занятий после жалоб на побои

В петербургской школе №13 учительницу младших классов отстранили от занятий после жалоб ученицы. Восьмилетняя девочка сообщила, что педагог ее ударила.

Как сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу, в школе идет служебное расследование.

Установлено, что у девочки после посещения школы появился ушиб мягких тканей головы, то есть, синяк на лбу.

В школе не исключают, что девочка могла получить его во время игры в мяч. Но проверить эту версию администрация учебного заведения пока не может, поскольку первоклассники, которые могли бы прояснить ситуацию, в данное время находятся на каникулах.

Правда, также установлено, что ранее мама школьницы уже жаловалась на то, что педагог слишком груба с ее дочерью.

Разбиваются в этой запутанной ситуации и сотрудники прокуратуры Приморского района в рамках доследственной проверки.