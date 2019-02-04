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04.02.2019 15:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завершили расследование дела "дерзких ювелиров"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет Санкт-Петербурга завершил расследование дела о дерзком ограблении ювелирного салона на проспекте Большевиков. Добычей гангстеров стало больше 1,1 тысячи единиц украшений, общая стоимость которых превысила девять миллионов рублей.

Как сообщают в региональном СК, обвинение предъявлено двум участникам банды, третий смог скрыться.

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Ограбление произошло 31 января прошлого года. Двое гангстеров ворвались в магазин, стали угрожать кассиру оружием и набивать пакеты украшениями с витрин. Сразу после нападения мужчины сели в припаркованный у входа автомобиль и направились в сторону выезда из города. По дороге их встретили сотрудники патрульно-постовой службы по Красногвардейскому району, которые успели получить ориентировку на подозрительную машину.

На перекрестке Ириновского и Индустриального проспектов участники группы открыли стрельбу по полицейским. Один из стражей порядка получил ранение. Но на этом погоня не закончилась. Полицейские открыли ответный огонь и ранили двоих гангстеров. Во время операции по их задержанию, третий злоумышленник скрылся. Сейчас он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Двум задержанным мужчинам предъявлены обвинения в бандитизме, незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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