В Петербурге завершили расследование дела "дерзких ювелиров"

Следственный комитет Санкт-Петербурга завершил расследование дела о дерзком ограблении ювелирного салона на проспекте Большевиков. Добычей гангстеров стало больше 1,1 тысячи единиц украшений, общая стоимость которых превысила девять миллионов рублей.

Как сообщают в региональном СК, обвинение предъявлено двум участникам банды, третий смог скрыться.

Ограбление произошло 31 января прошлого года. Двое гангстеров ворвались в магазин, стали угрожать кассиру оружием и набивать пакеты украшениями с витрин. Сразу после нападения мужчины сели в припаркованный у входа автомобиль и направились в сторону выезда из города. По дороге их встретили сотрудники патрульно-постовой службы по Красногвардейскому району, которые успели получить ориентировку на подозрительную машину.

На перекрестке Ириновского и Индустриального проспектов участники группы открыли стрельбу по полицейским. Один из стражей порядка получил ранение. Но на этом погоня не закончилась. Полицейские открыли ответный огонь и ранили двоих гангстеров. Во время операции по их задержанию, третий злоумышленник скрылся. Сейчас он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Двум задержанным мужчинам предъявлены обвинения в бандитизме, незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.