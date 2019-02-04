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04.02.2019 14:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев утвердил госпрограмму развития Крыма и Севастополя

Текст: Владимир Кузьмин
Госпрограмма развития Крыма и Севастополя утверждена премьер-министром Дмитрием Медведевым. В 2019-2022 годах ее финансирование составит почти 310 миллиардов рублей.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Документ охватывает весь комплекс задач, который нужно решить для развития полуострова, подчеркнул глава правительства на совещании со своими заместителями. В него вошла реализуемая с 2015 года отдельная федеральная целевая программа. "То есть это не какая-то новая работа, это продолжение старой, но здесь расставлены акценты, - сказал Медведев. - Нужно добиться конкретных результатов: речь идет и о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, электроэнергией, создании социальной инфраструктуры".

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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За годы проделанной работы, рассказал зампред правительства Дмитрий Козак, валовый региональный продукт Крыма увеличился на 55 процентов, Севастополя - на 66. "Я думаю, что к 2022 году мы достигнем тех самых высоких результатов - и Республика Крым, и город Севастополь должны выровняться с точки зрения социально-экономического развития со среднероссийскими показателями, а также с соседними регионами, - заявил он. - Для них важнее, чтобы люди жили не хуже, чем в этих соседних регионах".

К основным ключевым показателям эффективности реализации госпрограммы отнесены, в частности, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (Республика Крым - с 1287,5 в 2015 году до 2470,1 километров к 2022 году, город Севастополь - с 327,7 до 653); увеличение количества мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в целом на полуострове с 525 до 24525 мест к 2022 году; увеличение туристического потока с почти 5 миллионов человек до 8,2 миллиона через три года.

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